В Польше разбился «российский шпионский дрон». Аппарат потерпел крушение неподалёку от Калининградской области. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.





«Это российский беспилотный шпионский самолет — такова одна из основных версий разбирательства прокуратуры и спецслужб в отношении неизвестного беспилотника, который позавчера разбился менее чем в 30 километрах от российской границы», — говорится в сообщении.