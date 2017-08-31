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В Польше упал "российский шпионский дрон"
В Польше разбился «российский шпионский дрон». Аппарат потерпел крушение неподалёку от Калининградской области. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.
«Это российский беспилотный шпионский самолет — такова одна из основных версий разбирательства прокуратуры и спецслужб в отношении неизвестного беспилотника, который позавчера разбился менее чем в 30 километрах от российской границы», — говорится в сообщении.
Дрон рухнул на землю неподалёку от населённого пункта Кентшин. Машину обнаружили пограничники. По заявлению представителей польского оборонного ведомства, в последнее время вооружённые силы республики не теряли ни одного беспилотного летательного аппарата. По данным журналистов, на обшивке дрона указана маркировка на русском языке. Аппарат был обнаружен в нескольких десятках километрах от военной базы, на которой расположены американские войска. Впрочем, по другой версии, беспилотник мог использоваться контрабандистами для транспортировки наркотиков.
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