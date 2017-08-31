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ТК «Звезда»

Пассажирский автобус взорвался в Турции

В пассажирском автобусе в Турции прогремел взрыв
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Взрыв произошел в пассажирском служебном автобусе в турецком Измире. Взрыв произошел в уезде Буджа. По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать бомба, спрятанная в мусорный контейнер возле дороги. Об этом сообщает Habert rk. На фото с места событий видно, что автобус серьезно пострадал. Вся правая часть обшивки кузова испещрена осколками. Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства выясняются.
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