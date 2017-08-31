Пассажирский автобус взорвался в Турции

Взрыв произошел в пассажирском служебном автобусе в турецком Измире. Взрыв произошел в уезде Буджа. По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать бомба, спрятанная в мусорный контейнер возле дороги. Об этом сообщает Habert rk. На фото с места событий видно, что автобус серьезно пострадал. Вся правая часть обшивки кузова испещрена осколками. Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства выясняются.