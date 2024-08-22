Пока вы не уснули: попытки Киева обмануть Москву  и уничтожение наемников США под Курском

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Экс-депутат Рады заявил о попытках Киева обмануть Москву

© РИА Новости

Бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров предположил, что украинские власти прикрываются слухами о подготовке переговоров, чтобы устроить провокацию против России. Об это он рассказал РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что украинские власти планируют «подготовить почву» для мирных переговоров с РФ осенью 2024 года. Источники украинских журналистов, якобы близкие к Владимиру Зеленскому, утверждали, что Киев хочет договориться об обмене пленными в формате «всех на всех», а также о продовольственной и ядерной безопасности.

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Наемники из американской ЧВК уничтожены в Курской области

На Курском направлении были уничтожены наемники ВСУ из американской частной военной компании (ЧВК), сообщает неназванный источник Telegram-канала Shot. По данным собеседника Shot, членов ЧВК ликвидировали, когда они участвовали в одной из атак ВСУ.

По предварительной информации, всего во время этой атаки ВСУ потеряли до 60 военнослужащих. Количество ликвидированных наемников пока неизвестно. В Минобороны РФ ранее заявили, что за последние сутки ВСУ потеряли на Курском направлении более 300 военнослужащих.

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Путин сообщил о попытке ВСУ нанести удары по Курской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались наносить удары по Курской АЭС минувшей ночью. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах страны.

Глава государства добавил, что МАГАТЭ проинформировано о ситуации. Путин выразил надежду, что организация пришлет специалистов для изучения попыток ударов украинских войск по станции.

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В Венгрии осудили атаку ВСУ на Курскую область

Венгрия негативно оценивает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и выступает против расширения зоны боевых действий. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш.

«Позиция венгерского правительства неизменна: нужны прекращение огня и мирные переговоры. Все, что противоположно - в том числе то, что сейчас происходит - мы считаем неправильным и плохим», - заявил Гуйяш.

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Названа причина крушения суперъяхты в Италии

© EPA/TACC

К крушению суперъяхты Bayesian у берегов Италии, в котором погиб британский мультимиллиардер Майкл Линч, привел ряд ошибок, совершенных экипажем и пассажирами. С таким заявлением в четверг, 22 августа, выступил глава компании The Italian Sea Group, которая построила судно, Джованни Костантино.

По его словам, все действия, предпринятые экипажем и пассажирами, указывают на то, что они совершили «очень длинный список ошибок». «Люди не должны были находиться в каютах, судно не должно было стоять на якоре», - пояснил эксперт. Он добавил, что экипаж не мог не знать о надвигавшемся шторме, поскольку в прогнозе погоды он упоминался, а местные рыбаки не вышли в тот день в море.

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ФСБ возбудила дело на проникших в Курскую область журналистов

Американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Олесю Боровик и Диану Буцко объявят в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Как утверждается, в отношении журналистов заведены уголовные дела. Фигурантов обвиняют в незаконном пересечении границы и ведении видеосъемки в районе Суджи.

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В Госдуме оценили слова Борреля о снятии запрета для ударов по России ради мира

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа счел слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что снятие запрета на использование Киевом западного оружия для ударов по территории России может способствовать миротворческим усилиям поддержкой терроризма и провокацией, которая полностью исключает переговоры.

«Это провокационные заявления. Это не только не приближает переговоры, это полностью запрещает эти переговоры. Мы относимся к таким заявлениям, как к поддержке терроризма. По-другому их никак обозначить нельзя. И странно, что Боррель выступает именно сейчас с таким заявлением, когда обстановка обостряется. Возможность переговоров отдаляется только», - отметил Чепа.

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Войска России и Китая договорились о наращивании сотрудничества

Главком Сухопутных войск Вооруженных сил РФ Олег Салюков договорился с делегацией Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая о наращивании сотрудничества. Об этом сообщает Минобороны России.

«В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях. Также в ходе визита делегация сухопутных войск НОАК посетит военно-учебные заведения Сухопутных войск [РФ] и военные учебные центры в Ленинградском военном округе», - говорится в сообщении.

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Маск объяснил причины «неизбежной» войны в Британии

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что Великобритания «неизбежно» столкнется с гражданской войной из-за политики самоидентификации, которую продвигают власти. Об этом он написал в соцсети X.

В конце июля 17-летний подросток напал с ножом на детей в танцевальной студии в Саутпорте. Три ребенка погибли, около десятка человек были ранены. В полиции отмечали, что в соцсетях ошибочно приписали преступнику связь с исламизмом. Родители нападавшего - Акселя Муганвы Рудакубаны - родом из Руанды. Сам он родился в Уэльсе и является британским подданным. У Рудакубаны было диагностировано расстройство психического развития.

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В США обвинили Байдена в страхе раскрыть стратегию по Украине

Президент США Джо Байден не раскрывает стратегию по разрешению конфликта на Украине из страха. Об этом заявил член Комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш.

«Президент Байден и вице-президент [США Камала] Харрис должны разработать стратегию не только для нас, но и для американского народа, а их бездействие говорит о том, что у них нет стратегии или они боятся ею поделиться», — говорится в заявлении сенатора. По словам Риша, комитет по международным отношениям с первых дней конфликта на Украине «просил администрацию Байдена-Харрис разработать стратегию того, как США и наши союзники могут помочь Украине выиграть».

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