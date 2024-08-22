Американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Олесю Боровик и Диану Буцко объявят в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Как утверждается, в отношении журналистов заведены уголовные дела. Фигурантов обвиняют в незаконном пересечении границы и ведении видеосъемки в районе Суджи.

Уголовные дела расследуют по части 3 статьи 322 УК РФ (предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет). Подчеркивается, что по такой же статье возбудили уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини.

В начале августа сообщалось, что бывшего замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского объявили в розыск. Как сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на данные СВР, он курирует публикации о том, что российские спортсмены употребляют допинг. Карточка с данными Соболевского появилась в базе МВД. В ней указано, что его разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако не уточняется, по какой именно.