На Курском направлении были уничтожены наемники ВСУ из американской частной военной компании (ЧВК), сообщает неназванный источник Telegram-канала Shot. По данным собеседника Shot, членов ЧВК ликвидировали, когда они участвовали в одной из атак ВСУ.

По предварительной информации, всего во время этой атаки ВСУ потеряли до 60 военнослужащих. Количество ликвидированных наемников пока неизвестно. В Минобороны РФ ранее заявили, что за последние сутки ВСУ потеряли на Курском направлении более 300 военнослужащих.

Названо число иностранных ЧВК, воевавших на стороне ВСУ с начала СВО

Накануне в МИД РФ рассказали о свидетельствах участия ЧВК из США в атаках на Курскую область. В соцсетях появились фото членов одной из американских ЧВК с указанием Курской области в качестве геолокации. В МИД назвали наемников и членов ЧВК законными целями российской армии.