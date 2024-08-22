Путин сообщил о попытке ВСУ нанести удары по Курской АЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались наносить удары по Курской АЭС минувшей ночью. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах страны.
Глава государства добавил, что МАГАТЭ проинформировано о ситуации. Путин выразил надежду, что организация пришлет специалистов для изучения попыток ударов украинских войск по станции.
Напомним, что подразделения украинской армии 6 августа вторглись на территорию Курской области. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС.
Зеленский назвал цель рейда в Курскую область
21 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что собирается посетить Курскую АЭС, чтобы встретиться с ее руководством и установить факт атак по станции. 22 августа он встретился с постпредом РФ при международных организация в Вене Михаилом Ульяновым и обсудил вопросы, связанные с поездкой.