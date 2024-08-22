Бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров предположил, что украинские власти прикрываются слухами о подготовке переговоров, чтобы устроить провокацию против России. Об это он рассказал РИА Новости.

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Ранее в СМИ появилась информация, что украинские власти планируют «подготовить почву» для мирных переговоров с РФ осенью 2024 года. Источники украинских журналистов, якобы близкие к Владимиру Зеленскому, утверждали, что Киев хочет договориться об обмене пленными в формате «всех на всех», а также о продовольственной и ядерной безопасности.

«[Украинские власти] всячески пытаются дезинформировать российскую сторону в плане их намерений», - так эти новости прокомментировал Килинкаров.

Он заявил, что в Киеве могут «прокачивать тему переговоров», готовя провокацию на другом направлении. Экс-депутат подчеркнул, что речи о переговорах быть не может, пока продолжаются атаки в Курской области.