Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа счел слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что снятие запрета на использование Киевом западного оружия для ударов по территории России может способствовать миротворческим усилиям поддержкой терроризма и провокацией, которая полностью исключает переговоры. Газета.Ru

«Это провокационные заявления. Это не только не приближает переговоры, это полностью запрещает эти переговоры. Мы относимся к таким заявлениям, как к поддержке терроризма. По-другому их никак обозначить нельзя. И странно, что Боррель выступает именно сейчас с таким заявлением, когда обстановка обостряется. Возможность переговоров отдаляется только», - отметил Чепа. Говорит Москва

Ранее Боррель в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что выступает в поддержку отмены любых ограничений на удары по территории России, полагая, что это защитит Украину и приблизит мирные переговоры. ТАСС