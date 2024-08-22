В Венгрии осудили атаку ВСУ на Курскую область

Венгрия негативно оценивает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и выступает против расширения зоны боевых действий. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш. Lenta.ru

«Позиция венгерского правительства неизменна: нужны прекращение огня и мирные переговоры. Все, что противоположно - в том числе то, что сейчас происходит - мы считаем неправильным и плохим», - заявил Гуйяш. Российская газета

Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, комментируя атаку ВСУ на Курск, заявил, что «мир должен проснуться» и способствовать урегулированию конфликта. ТАСС