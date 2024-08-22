Глава компании, построившей утонувшую в Италии суперъяхту, назвал причину крушения

К крушению суперъяхты Bayesian у берегов Италии, в котором погиб британский мультимиллиардер Майкл Линч, привел ряд ошибок, совершенных экипажем и пассажирами. С таким заявлением в четверг, 22 августа, выступил глава компании The Italian Sea Group, которая построила судно, Джованни Костантино. Вечерняя Москва

По его словам, все действия, предпринятые экипажем и пассажирами, указывают на то, что они совершили «очень длинный список ошибок». «Люди не должны были находиться в каютах, судно не должно было стоять на якоре», - пояснил эксперт. Он добавил, что экипаж не мог не знать о надвигавшемся шторме, поскольку в прогнозе погоды он упоминался, а местные рыбаки не вышли в тот день в море. ТАСС

Итальянское следствие предполагает, что одной из причин быстрого затопления суперъяхты Bayesian мог стать «частично поднятый киль». Российская газета