Войска России и Китая договорились о наращивании сотрудничества

Главком Сухопутных войск Вооруженных сил РФ Олег Салюков договорился с делегацией Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая о наращивании сотрудничества. Об этом сообщает Минобороны России. Газета.Ru

«В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях. Также в ходе визита делегация сухопутных войск НОАК посетит военно-учебные заведения Сухопутных войск [РФ] и военные учебные центры в Ленинградском военном округе», - говорится в сообщении. ТАСС

Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Ли Цяомином. RT на русском