Маск объяснил причины «неизбежной» войны в Британии

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что Великобритания «неизбежно» столкнется с гражданской войной из-за политики самоидентификации, которую продвигают власти. Об этом он написал в соцсети X.

В конце июля 17-летний подросток напал с ножом на детей в танцевальной студии в Саутпорте. Три ребенка погибли, около десятка человек были ранены. В полиции отмечали, что в соцсетях ошибочно приписали преступнику связь с исламизмом. Родители нападавшего - Акселя Муганвы Рудакубаны - родом из Руанды. Сам он родился в Уэльсе и является британским подданным. У Рудакубаны было диагностировано расстройство психического развития.

Это нападение спровоцировало антимигрантские беспорядки по всей Британии. Их участники устраивали погромы в магазинах и ранили несколько полицейских. Полиция получила право применять жесткие меры против участников беспорядков.

В Британии осудили пользователей X за призывы к протестам

Маск ранее заявил, что ситуация в Британии движется к гражданской войне. Он объяснил, что связывает это с политикой самоидентификации. Эта политика предполагает, что личность или группа людей могут определять свою национальную, религиозную, этническую или другую идентичность самостоятельно.