Президент США Джо Байден не раскрывает стратегию по разрешению конфликта на Украине из страха. Об этом заявил член Комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш. Российская газета

«Президент Байден и вице-президент [США Камала] Харрис должны разработать стратегию не только для нас, но и для американского народа, а их бездействие говорит о том, что у них нет стратегии или они боятся ею поделиться», — говорится в заявлении сенатора. По словам Риша, комитет по международным отношениям с первых дней конфликта на Украине «просил администрацию Байдена-Харрис разработать стратегию того, как США и наши союзники могут помочь Украине выиграть». Lenta.ru

Ранее конгрессмен-республиканец Майкл Уолтц обвинил Байдена в возрождении терроризма. Газета.Ru