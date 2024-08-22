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В США обвинили Байдена в страхе раскрыть стратегию по Украине

Президент США Джо Байден не раскрывает стратегию по разрешению конфликта на Украине из страха. Об этом заявил член Комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш. Российская газета

«Президент Байден и вице-президент [США Камала] Харрис должны разработать стратегию не только для нас, но и для американского народа, а их бездействие говорит о том, что у них нет стратегии или они боятся ею поделиться», — говорится в заявлении сенатора. По словам Риша, комитет по международным отношениям с первых дней конфликта на Украине «просил администрацию Байдена-Харрис разработать стратегию того, как США и наши союзники могут помочь Украине выиграть». Lenta.ru

Ранее конгрессмен-республиканец Майкл Уолтц обвинил Байдена в возрождении терроризма. Газета.Ru

В США обвинили Байдена в страхе раскрыть стратегию по Украине
© РИА Новости
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