Пока вы не уснули: западные СМИ об инаугурации Путина и Симоньян о новой элите РФ

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«Сигнал силы и стабильности»: западные СМИ об инаугурации Путина

Во вторник, 7 мая состоялась инаугурация президента России Владимира Путина - он официально вступил в должность главы государства на шестилетний срок. Западные СМИ обратили внимание, что на церемонии присутствовали послы некоторых стран ЕС, а в целом инаугурация была призвана «продемонстрировать силу России внешнему миру».

В короткой речи после присяги Путин пообещал ставить интересы и безопасность российского народа превыше всего, пишет Politico. В числе иностранных высокопоставленных гостей церемонии были послы нескольких европейских стран - Франции, Венгрии, Словакии, Мальты, Кипра и Греции, что намекает на разногласия западных государств по поводу того, «как вести себя с Путиным».

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Симоньян назвала элиту России

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала людей в погонах элитой России.

Журналистка заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», что труд этих людей должен быть достойно оплачен.

«Общество дает им оружие, дает святую обязанность и долг жертвовать своей жизнью, дает власть, но не дает возможность элементарно не заботиться о хлебе насущном. Так нельзя», — высказалась она.

По словам медиаменджера, полковник не может зарабатывать столько же, сколько официант, а лейтенант — столько, сколько курьер.

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В грузинских протестах нашли украинский след

В ходе митингов в Тбилиси против законопроекта об иноагентах возможны провокации, которые готовятся на деньги из-за рубежа и с привлечением грузинских добровольцев, воюющих на стороне Украины. Об этом со ссылкой на заявление Службы госбезопасности Грузии пишет ТАСС.

15 апреля в парламенте Грузии началось рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Данный документ вызвал общественный резонанс в стране. Его называют по аналогии с российским законом об иноагентах - «русским». На этом фоне в стране вспыхнули протесты. Между митингующими и силовиками начались столкновения, во время которых полиция стала применять водометы и слезоточивый газ.

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Медведев назвал надежного партнера России

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Куба - надежный партнер России, и страны вместе планируют бороться с «неоколониальными практиками». Об этом он написал на своей странице VK.

Медведев рассказал о своей встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Встреча прошла 8 мая, на ней обсуждались вопросы сотрудничества РФ и Кубы. В четверг, 9 мая, президент Кубы примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы.

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Британия высылает военного атташе России

МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе РФ, пишет Reuters.

«Мы вышлем российского военного атташе, который является необъявленным офицером военной разведки<...> Мы вводим новые ограничения на российские дипломатические визы, включая ограничение продолжительности времени, в течение которого российские дипломаты могут находиться в Великобритании», — заявил парламенту министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли.

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Захарова обратилась к властям Берлина

Россия призывает Берлин отменить решение о запрете георгиевской ленты и другой советской и российской символики во время памятных мероприятий в День Победы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Полиция Берлина запретила в этом году на празднованиях Дня Победы на трех крупных советских мемориалах в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков российские флаги, знамена, георгиевские ленты, символы «V», «Z». Также под запрет попали марши, песни, военная форма или ее элементы.

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В МВД России назвали условия для пребывания украинцев в стране

МВД России опубликовало разъяснения к указу президента Владимира Путина, который изменил особенности правового положения для отдельных категорий иностранцев в стране, а именно к пребыванию в РФ граждан Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обращение ведомства.

Согласно сообщению МВД, граждане Украины могут находиться в России любое количество времени после прохождения дактилоскопии, а также фотографирования и медосвидетельствования. В ведомстве также добавили, что после прохождения этих процедур иностранные граждане получат соответствующий документ.

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Названа сумма взятки, инкриминируемой Тимуру Иванову

Заместителю министра обороны Тимуру Иванову вменяют взятку в размере около миллиарда рублей. Об этом рассказал РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.

Следственный комитет России сообщил о задержании Тимура Иванова, курировавшего военно-строительный комплекс, вечером 23 апреля. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отстранении его от занимаемой должности. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.

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«Вызывающая провокация»: Песков о петиции на сайте Зеленского

Кремль воспринимает появившуюся на сайте Владимира Зеленского петицию с требованием ввести войска стран НАТО в страну как опасную провокацию. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией - не менее, - оценил представитель Кремля. - И, конечно, внимательно наблюдаем за этим». «Киевский режим - он достаточно непредсказуемый», - добавил Песков.

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Единственный в России боевой истребитель И-16 поднялся в небо

Советский боевой И-16 времен Великой Отечественной войны, являющийся единственным в России, провел тренировочный полет перед 9 мая. Видеозапись тренировки опубликовало издание RT в Telegram-канале.

На кадрах, которые привело издание, небольшой самолет, специально восстановленный к 79-й годовщине Победы, едет по взлетной полосе, а затем поднимается в небо. Ожидается, что машина примет участие в параде в Новосибирске.

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В России подорожал бензин

С начала этой недели стоимость тонны премиальной марки бензина Аи-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась на 1,77 процента и в моменте достигла уровня в 52 745 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 2,05%, достигнув отметки 46 621 рубля за тонну. В то же время летний дизель подорожал на 1,12%, до 60 577 рублей за тонну. Самый резкий рост показал СУГ — до 9 448 рублей (+3,43%).

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