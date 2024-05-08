Симоньян назвала элиту России

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала людей в погонах элитой России.

Журналистка заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», что труд этих людей должен быть достойно оплачен.

«Общество дает им оружие, дает святую обязанность и долг жертвовать своей жизнью, дает власть, но не дает возможность элементарно не заботиться о хлебе насущном. Так нельзя», — высказалась она.

По словам медиаменджера, полковник не может зарабатывать столько же, сколько официант, а лейтенант — столько, сколько курьер.

«При всем уважении к этим профессиям, так не может быть», — добавила Симоньян.

Ранее журналистка заявила, что современная Россия — это солидная и серьезная дама, способная самостоятельно решать свои проблемы. Кроме того, она указала на опасность РФ для Запада.