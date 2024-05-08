Названа сумма взятки, инкриминируемой Тимуру Иванову

Заместителю министра обороны Тимуру Иванову вменяют взятку в размере около миллиарда рублей. Об этом рассказал РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.

Следственный комитет России сообщил о задержании Тимура Иванова, курировавшего военно-строительный комплекс, вечером 23 апреля. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отстранении его от занимаемой должности. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.

По словам представителя защиты, Иванову вменяют взятку в размере примерно миллиарда рублей.

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«Речь идет о том, что якобы подрядчики Иванова бесплатно построили объекты, что не соответствует действительности. Я сейчас уже не помню сумму, около одного миллиарда рублей», - пояснил Мурад Мусаев, уточнив, что его подзащитный действительно отстранен от должности.

Напомним, что Иванову грозит до 15 лет лишения свободы, по решению суда он арестован до 23 июня. Адвокаты подали апелляционную жалобу на его арест, попросив изменить меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы.