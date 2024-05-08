«Сигнал силы и стабильности»: западные СМИ об инаугурации Путина

Во вторник, 7 мая состоялась инаугурация президента России Владимира Путина - он официально вступил в должность главы государства на шестилетний срок. Западные СМИ обратили внимание, что на церемонии присутствовали послы некоторых стран ЕС, а в целом инаугурация была призвана «продемонстрировать силу России внешнему миру».

В короткой речи после присяги Путин пообещал ставить интересы и безопасность российского народа превыше всего, пишет Politico. В числе иностранных высокопоставленных гостей церемонии были послы нескольких европейских стран - Франции, Венгрии, Словакии, Мальты, Кипра и Греции, что намекает на разногласия западных государств по поводу того, «как вести себя с Путиным».

Инаугурация совпала с благоприятной ситуацией для российской армии, которая продолжает продвижение, в то время как Украине не хватает боеприпасов и рекрутов после неудачного наступления летом 2023 года, отмечает France 24. ВСУ все еще ждут новой американской помощи, в то время как российская оборонная промышленность работает на полную мощность, подчеркивает французский портал.

Инаугурация Путина посылает сигнал стабильности, его власть в России укрепляется, пишет немецкое издание Tagesschau со ссылкой на эксперта по РФ Сабину Фишер. По ее мнению, сценарий инаугурации был призван символизировать стабильность российской власти и продемонстрировать ее силу внешнему миру.

«Посыл был таков: Путин - правитель России, который заботится о благополучии российского населения, но в то же время укрепляет страну как великую державу снаружи. Он закончил речь словами: «Вместе мы победим», - отметила эксперт.

Теперь президент России сосредоточится на украинском кризисе - и на альянсах, которые ему выгодны, пишет The Wall Street Journal. За последние два года Путин наладил тесные отношения со множеством стран, которые разделяют его настороженность в отношении США и Запада. По версии газеты, Россия продолжит укреплять связи с Китаем, Ираном и Северной Кореей.