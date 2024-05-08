Единственный в России боевой истребитель И-16 поднялся в небо

Советский боевой И-16 времен Великой Отечественной войны, являющийся единственным в России, провел тренировочный полет перед 9 мая. Видеозапись тренировки опубликовало издание RT в Telegram-канале.

На кадрах, которые привело издание, небольшой самолет, специально восстановленный к 79-й годовщине Победы, едет по взлетной полосе, а затем поднимается в небо. Ожидается, что машина примет участие в параде в Новосибирске.

По словам президента фонда «Крылатая память победы» Бориса Осятинского, которые привело РИА Новости, фрагменты боевого самолета были обнаружены в июне 1992 года в Карелии. Предположительно, И-16 состоял на вооружении в базирующемся в этом районе 155-м истребительном авиаполку и совершил вынужденную посадку летом 1941 года.

Самолет был восстановлен при участии Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова, компании «Авиареставрация» и Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина.

«В этом году советский И-16 станет единственным боевым историческим самолетом, который поднимется в небо в рамках акции «Бессмертный авиаполк». Восстановление легендарного истребителя - многолетний кропотливый труд большого количества патриотов и энтузиастов», - пояснил Осятинский.

Заслуженный летчик-испытатель России, директор СибНИА Владимир Барсук, управлявший восстановленным самолетом, отметил, что на такой машине было сложно воевать и выполнять боевые задачи, так как топлива хватает всего на 40 минут полета.

«Очень плохой обзор, нет никакой автоматики, даже нет авиагоризонта. Для того чтобы выполнить посадку, надо высунуться в поток», - констатировал он, отметив героизм советских летчиков, которые защищали страну.

Ранее поисковики нашли обломки истребителя ЛаГГ-3 времен Великой Отечественной войны и останки летчика, который числился пропавшим без вести. Находка была сделана поисковым отрядом из Тюмени «Память сердца» у деревни Великое Село в Старорусском районе Новгородской области.