В МВД России назвали условия для пребывания украинцев в стране

МВД России опубликовало разъяснения к указу президента Владимира Путина, который изменил особенности правового положения для отдельных категорий иностранцев в стране, а именно к пребыванию в РФ граждан Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обращение ведомства.

Согласно сообщению МВД, граждане Украины могут находиться в России любое количество времени после прохождения дактилоскопии, а также фотографирования и медосвидетельствования. В ведомстве также добавили, что после прохождения этих процедур иностранные граждане получат соответствующий документ.

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«Для граждан Украины и лиц, состоявших в гражданстве Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, сохраняется право нахождения на территории Российской Федерации без ограничения срока пребывания и осуществления трудовой деятельности без разрешительных документов, при условии прохождения ими дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования», — сказано в сообщении МВД.

Ранее Путин подписал новый майский указ.