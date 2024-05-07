Путин подписал новый майский указ

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ключевыми целями в документе на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года указаны сохранение населения, реализация потенциала каждого человека, комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство, цифровая трансформация государственного и муниципального управления экономики и соцсферы.

Для их реализации Путин, в частности, поручил до 1 сентября представить блок нацпроектов по обеспечению технологического лидерства и 11 проектов по другим направлениям, обеспечить к 2030 году вхождение России в первую десятку ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок и увеличить затраты на них не менее чем до двух процентов ВВП, а также обеспечить снижение доли импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17%.

Кроме того указ содержит положения об улучшении качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году, обновлении жилищного фонда не менее чем на 20% по сравнению с показателем 2019 года и увеличении объема производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25% к 2030 году.