В ходе митингов в Тбилиси против законопроекта об иноагентах возможны провокации, которые готовятся на деньги из-за рубежа и с привлечением грузинских добровольцев, воюющих на стороне Украины. Об этом со ссылкой на заявление Службы госбезопасности Грузии пишет ТАСС.

15 апреля в парламенте Грузии началось рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Данный документ вызвал общественный резонанс в стране. Его называют по аналогии с российским законом об иноагентах - «русским». На этом фоне в стране вспыхнули протесты. Между митингующими и силовиками начались столкновения, во время которых полиция стала применять водометы и слезоточивый газ.

По данным спецслужбы, определенная группа лиц рассчитывает устроить провокации в ход акций протеста у парламента в Тбилиси.

«Их целью является развитие деструктивных и насильственных сценариев, которые финансируются из-за рубежа (…) В указанных преступных планах участвуют граждане Грузии, находящиеся за рубежом, в частности определенная часть грузин, воюющих на Украине», - отмечается в сообщении СГБ.

В спецслужбе назвали целью организаторов протестов захват власти в стране. При этом мишенью являются сотрудники правоохранительных органов, которых методично запугивают, пытаются подкупить и инсценируют их переход на сторону участников акций.

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По данным СГБ, задания организаторам акций протеста дают иностранные инструкторы и митингующие планируют парализовать транспортные узлы, забаррикадировать административные здания, а также блокировать базы дислокации правоохранителей.

«Они активно используют методы [сербской неправительственной организации] «Канвас» и [американского предпринимателя] Питера Акермана», - уточнили в спецслужбе.

Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об иноагентах, если его окончательно примут. А официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер выразил опасение, что законопроект об иноагентах может «сбить страну с европейского пути» и «нанесет вред организациям гражданского общества, которые улучшают жизнь граждан Грузии».