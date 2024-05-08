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Британия высылает военного атташе России

МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе РФ, пишет Reuters. ТАСС

«Мы вышлем российского военного атташе, который является необъявленным офицером военной разведки<...> Мы вводим новые ограничения на российские дипломатические визы, включая ограничение продолжительности времени, в течение которого российские дипломаты могут находиться в Великобритании», — заявил парламенту министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли. Газета.Ru

Как заявила РИА Новости представитель российского МИД Мария Захарова, Москва даст на это адекватный ответ. RT на русском

Британия высылает военного атташе России
© РИА Новости
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