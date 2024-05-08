Британия высылает военного атташе России

МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе РФ, пишет Reuters. ТАСС

«Мы вышлем российского военного атташе, который является необъявленным офицером военной разведки<...> Мы вводим новые ограничения на российские дипломатические визы, включая ограничение продолжительности времени, в течение которого российские дипломаты могут находиться в Великобритании», — заявил парламенту министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли. Газета.Ru

Как заявила РИА Новости представитель российского МИД Мария Захарова, Москва даст на это адекватный ответ. RT на русском