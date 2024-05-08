Захарова обратилась к властям Берлина

Россия призывает Берлин отменить решение о запрете георгиевской ленты и другой советской и российской символики во время памятных мероприятий в День Победы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Полиция Берлина запретила в этом году на празднованиях Дня Победы на трех крупных советских мемориалах в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков российские флаги, знамена, георгиевские ленты, символы «V», «Z». Также под запрет попали марши, песни, военная форма или ее элементы.

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Представитель МИД России обратила внимание на то, что использовать цвета российского флага и георгиевской ленты в Германии разрешили только в качестве элементов оформления венков и букетов для возложения на мемориалы.

«Мы осуждаем столь кощунственное решение берлинских властей и призываем его отменить как незаконное, антигуманное, антинаучное, антиисторическое и преступное. Мы призываем прекратить переписывать историю, ее не перепишешь, вы просто переписываете сами себя», - констатировала Мария Захарова.

Отметим, что такие правила будут действовать в Берлине с утра 8 мая до вечера 9 мая. В эти дни у мемориалов запланированы памятные мероприятия и демонстрации. Порядок на них будут обеспечивать свыше 1,5 тысяч полицейских.