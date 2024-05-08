Кремль воспринимает появившуюся на сайте Владимира Зеленского петицию с требованием ввести войска стран НАТО в страну как опасную провокацию. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва24

«Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией - не менее, - оценил представитель Кремля. - И, конечно, внимательно наблюдаем за этим». «Киевский режим - он достаточно непредсказуемый», - добавил Песков. ТАСС

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может рассмотреть возможность отправки своих военных на Украину. Но для этого должно совпасть два условия: провал на фронте и официальная просьба киевских властей. Ura.Ru