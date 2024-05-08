Медведев назвал надежного партнера России

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Куба - надежный партнер России, и страны вместе планируют бороться с «неоколониальными практиками». Об этом он написал на своей странице VK.

Медведев рассказал о своей встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Встреча прошла 8 мая, на ней обсуждались вопросы сотрудничества РФ и Кубы. В четверг, 9 мая, президент Кубы примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы.

Замглавы Совбеза назвал Кубу давним и надежным партнером России. Он подчеркнул, что для поколений людей в разных странах Куба остается символом «мужества и самоотверженности в борьбе за свободу и независимость». Медведев добавил, что Россия и Куба ведут «интенсивный политический диалог» и развивают межведомственное сотрудничество. Также у стран налажен обмен парламентскими делегациями.

Обсуждая взаимодействие «Единой России» и Компартии Кубы, Медведев и Диас-Канель заявили о важности совместной борьбы с «современными неоколониальными практиками», в том числе в рамках форума «За свободу наций!». Также Медведев выразил Диас-Канелю признательность за «последовательность и принципиальность в оценках ситуации вокруг Украины».