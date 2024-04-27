Пока вы не уснули: сигнал РФ Западу и Песков о причинах отказа Киева от переговоров

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Британии заявили о посланном Россией сигнале странам Запада

© ЕРА/ТАСС

Выставка захваченной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Москве, где будут представлены трофеи западного производства, является насмешкой России над странами Запада. Такое мнение выразило британское издание Daily Express (DE).

«Выставка НАТО» воспринимается как насмешка Владимира Путина над Западом всего через несколько дней после того, как США и Великобритания согласились направить еще миллиарды долларов военной помощи», — говорится в сообщении издания.

Читать новость полностью

Песков назвал причины отказа Украины от продолжения переговоров в Стамбуле

© Администрация президента РФ

Российско-украинские мирные переговоры в Стамбуле были прерваны из-за давления Лондона на киевские власти. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров. В ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Однако Киев вышел из переговорного процесса.

Читать новость полностью

Путин сделал ряд заявлений на совещании по вопросам экономики

Состояние российской экономики позволяет улучшить ранее сделанные прогнозы по ее развитию, а валовый внутренний продукт России по итогам года может прибавить более 3,5%, заявил глава государства.

«Отмечу, что данные начала года оказались выше прогнозов правительства, Банка России, да и некоторых экспертов. За январь-февраль ВВП России увеличился на шесть процентов в годовом выражении», – приводятся его слова в стенограмме на сайте Кремля.

Владимир Путин также обратил внимание на то, что высокие темпы роста демонстрирует промышленность, которая в феврале прибавила 8,5%, а обрабатывающие отрасли показали в январе рост 7,5%, а в феврале уже 13,5%.

Читать новость полностью

Блинкен выступил с новым обвинением в адрес Китая

Соединенные Штаты нашли доказательства попыток Китая повлиять на исход грядущих президентских выборов. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN по итогам визита в Пекин.

«В целом мы видим свидетельства попыток повлиять [на президентские выборы в США] и, возможно, вмешаться, и мы хотим убедиться, что это будет пресечено как можно скорее», — заявил глава Госдепартамента. Он добавил, что США «очень внимательно изучают» якобы вмешательство со стороны КНР и считают его «абсолютно неприемлемым».

Читать новость полностью

Суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы отправил под стражу 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — гражданина Таджикистана Джумахона Курбонова.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании в отношении Курбонова меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в постановлении суда.

Читать новость полностью

В России объяснили, чем ответят НАТО на вторжение в Белоруссию

© Zuma/TACC

Провокационные действия НАТО и белорусской оппозиции в отношении Белоруссии, захват части территории и ввод войск в страну приведут к ответу, результатом которого станет соединение территории республики и Калининградской области. Такое мнение высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Если они осуществят захват и вторгнутся на территорию Белоруссии, то в этом случае <...> Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда», — подчеркнул сенатор.

Читать новость полностью

Сунак дал Украине связанное с военной поддержкой обещание

Великобритания продолжит оказывать поддержку Украине в сфере безопасности в течение последующих шести лет. Об написал премьер-министр королевства Риши Сунак в своей колонке в американской газете The Wall Street Journal.

«Великобритания стала первой страной, которая предоставила Украине долгосрочные гарантии безопасности <...>. Теперь мы обязуемся по крайней мере на том же уровне поддерживать Украину до конца десятилетия», - написал он. В частности, британский премьер отметил, что Лондон намерен предоставить Киеву «еще больше средств» и в результате суммарный объем выделяемой помощи составит $15 млрд.

Читать новость полностью

Шольца призвали пересмотреть решение о поставках Taurus Киеву

© Imago/TACC

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает, что после поставки США тактических баллистических ракет ATACMS Украине канцлер Германии Олаф Шольц должен пересмотреть свой отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

«Решение канцлера не поставлять ракеты Taurus Украине становится все более непонятным... Наблюдаем, как аналогичное американское оружие — ATACMS — оказывает большое влияние», — заявил Хойсген.

Читать новость полностью

США разработают новый самолет «судного дня»

Военно-воздушные силы США заключили с компанией Sierra Nevada контракт на сумму 13 миллиардов долларов, предусматривающий разработку самолета «судного дня», который должен прийти на смену Е-4В. Об этом пишет Reuters.

Новый проект получил название Survivable Airborne Operations Center (SAOC).

«Он призван заменить устаревшие самолеты 1970-х годов, срок службы которых приближается к концу», - пишет издание со ссылкой на представителя ВВС.

Ожидается, что новый самолет будет построен к 2036 году, он будет оснащен усиленным и обновленным реактивным двигателем.

Читать новость полностью

Российские ученые нашли новый способ извлечения золота

© Unsplash

Ученые из Красноярска, Якутска и Сибирского отделения Российской академии наук изобрели способ извлечения золота с использованием бактерий. Об этом сообщает ТАСС.

Бактерии, ставшие основой нового метода, были обнаружены на золотоносных месторождениях Красноярского края. Эти микроорганизмы помогают извлекать золото после первичной обработки руды. Сначала из нее необходимо выделить коллективный концентрат (в его составе есть минералы с прожилками золота). После этого бактерии помогают выделить из концентрата нужные минералы.

Читать новость полностью