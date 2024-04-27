Российские ученые нашли новый способ извлечения золота

Ученые из Красноярска, Якутска и Сибирского отделения Российской академии наук изобрели способ извлечения золота с использованием бактерий. Об этом сообщает ТАСС.

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Бактерии, ставшие основой нового метода, были обнаружены на золотоносных месторождениях Красноярского края. Эти микроорганизмы помогают извлекать золото после первичной обработки руды. Сначала из нее необходимо выделить коллективный концентрат (в его составе есть минералы с прожилками золота). После этого бактерии помогают выделить из концентрата нужные минералы.

Соавтор исследования, доцент Института цветных металлов СФУ Наталья Алгебраистова рассказала, что ученые использовали бактерии, адаптированные к среде, в которой хранятся отходы обогащения полезных ископаемых.

Эксперт подчеркнула, что такие бактерии гораздо безопаснее для окружающей среды, чем «достаточно агрессивные» химические реагенты. Кроме того, метод сибирских ученых оказался дешевле аналогов: на производство тонны концентрата с использованием бактерий тратится в три раза меньше электричества.

В СФУ заявили, что в мире нет аналогов этому методу.

Исследование ученых продолжается - они ищут и культивируют штаммы, наиболее подходящие к условиям среды.

Ранее российские ученые сделали открытие, позволяющее больше узнать о сибирских динозаврах. Томские палеонтологи нашли в желудках динозавров камни, которые когда-то помогали пищеварению доисторических животных.

Останки пситтакозавров были найдены на стоянке около поселка Шестаково в Кемеровской области, но вид камней, обнаруженный в их желудках, в этом регионе не встречается. Дальнейшие исследования позволят восстановить маршруты миграции динозавров.