Сунак дал Украине связанное с военной поддержкой обещание

Великобритания продолжит оказывать поддержку Украине в сфере безопасности в течение последующих шести лет. Об написал премьер-министр королевства Риши Сунак в своей колонке в американской газете The Wall Street Journal. Газета.Ru

«Великобритания стала первой страной, которая предоставила Украине долгосрочные гарантии безопасности <...>. Теперь мы обязуемся по крайней мере на том же уровне поддерживать Украину до конца десятилетия», - написал он. В частности, британский премьер отметил, что Лондон намерен предоставить Киеву «еще больше средств» и в результате суммарный объем выделяемой помощи составит $15 млрд. ТАСС

Также Сунак упомянул об увеличении расходов Британии на оборону до 2,5% ВВП. Деловая газета «Взгляд»