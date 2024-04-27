Суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы отправил под стражу 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — гражданина Таджикистана Джумахона Курбонова. Вечерняя Москва

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании в отношении Курбонова меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в постановлении суда. RT на русском

Курбонов будет находиться под стражей до 22 мая. Рассмотрение ходатайства следствия прошло в закрытом режиме. Согласно оглашенным материалам, Курбонов в России жил и работал нелегально, проживал в одном из хостелов в Москве. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. ТАСС