Соединенные Штаты нашли доказательства попыток Китая повлиять на исход грядущих президентских выборов. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN по итогам визита в Пекин. ТАСС

«В целом мы видим свидетельства попыток повлиять [на президентские выборы в США] и, возможно, вмешаться, и мы хотим убедиться, что это будет пресечено как можно скорее», — заявил глава Госдепартамента. Он добавил, что США «очень внимательно изучают» якобы вмешательство со стороны КНР и считают его «абсолютно неприемлемым». Lenta.ru

В ходе визита Блинкен также пригрозил Китаю последствиями за укрепление сотрудничества с Россией. Газета.Ru