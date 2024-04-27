Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил об увеличении ВВП страны и росте промышленного производства. Главное из заявления главы государства в материале «Рамблера».

Рост ВВП и промышленности

Состояние российской экономики позволяет улучшить ранее сделанные прогнозы по ее развитию, а валовый внутренний продукт России по итогам года может прибавить более 3,5%, заявил глава государства.

«Отмечу, что данные начала года оказались выше прогнозов правительства, Банка России, да и некоторых экспертов. За январь-февраль ВВП России увеличился на шесть процентов в годовом выражении», – приводятся его слова в стенограмме на сайте Кремля.

Владимир Путин также обратил внимание на то, что высокие темпы роста демонстрирует промышленность, которая в феврале прибавила 8,5%, а обрабатывающие отрасли показали в январе рост 7,5%, а в феврале уже 13,5%.

Замедление инфляции

При этом инфляция в России постепенно замедляется, также замедлились и инфляционные ожидания, в том числе граждан, заметил президент.

«Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития. Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более трех процентов», – констатировал он.

Глава государства также подчеркнул, что для того, чтобы оправдались эти ожидания, необходимы активные действия как со стороны правительства, так и со стороны регионов.

«Надо осваивать, занимать свой собственный рынок, вытеснять импорт – вытеснять не за счет административных действий и ресурсов, а за счет честной рыночной конкуренции. Именно такое наращивание собственного производства, освоение внутреннего, национального рынка – это мы с вами и называем экономикой предложения», – заметил Владимир Путин.

Равные возможности и нацпроекты

Президент напомнил, что конкретные шаги для развития экономики были обозначены в послании Федеральному собранию.

«Они рассчитаны на предстоящие шесть лет и призваны обеспечить структурные изменения российской экономики. Имею в виду укрепление технологического суверенитета страны за счет поддержки отечественной науки, перспективных стартапов, широкого внедрения инноваций на производствах», – пояснил он.

Также президент обратил внимание на то, что отдельным решением, которое поддержит региональные финансы, «станет списание двух третей выданных бюджетных кредитов» и увеличение объема инфраструктурных бюджетных кредитов до 250 миллиардов рублей.

«Для каждого гражданина, где бы он ни проживал, нужно обеспечить равные возможности. Здесь важно все: состояние так называемой инфраструктуры детства – то есть детские сады, школы, кружки, секции и лагеря отдыха, развитие систем здравоохранения и культуры, экологическое благополучие населенных пунктов и условия для самореализации молодежи, запуска предпринимательских инициатив и так далее», – пояснил Владимир Путин.

По его словам, для этого ведется подготовка национальных проектов, которые должны быть утверждены до конца текущего года.

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«Поступательное развитие нашей экономики позитивно отражается на федеральном бюджете: его доходы существенно превышают уровни прошлого года. Так, за первый квартал ненефтегазовые поступления увеличились на 43 процента, а в целом доходы федерального бюджета за три месяца выросли более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом», – заявил президент.

Напомним, что российский лидер выступил с посланием Федеральному собранию 29 февраля, оно стало рекордным по продолжительности и длилось 2 часа 6 минут. В своем выступлении глава государства затронул вопросы внешней и внутренней политики, озвучив ряд мер, которые должны быть предприняты для развития страны в ближайшие годы.