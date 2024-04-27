Шольца призвали пересмотреть решение о поставках Taurus Киеву

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает, что после поставки США тактических баллистических ракет ATACMS Украине канцлер Германии Олаф Шольц должен пересмотреть свой отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. ТАСС

«Решение канцлера не поставлять ракеты Taurus Украине становится все более непонятным... Наблюдаем, как аналогичное американское оружие — ATACMS — оказывает большое влияние», — заявил Хойсген. RT на русском

24 апреля Шольц заявил, что решение властей ФРГ не отправлять дальнобойные ракеты Taurus Вооруженным силам Украины остаётся в силе. Российская газета