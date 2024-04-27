Провокационные действия НАТО и белорусской оппозиции в отношении Белоруссии, захват части территории и ввод войск в страну приведут к ответу, результатом которого станет соединение территории республики и Калининградской области. Такое мнение высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков. Газета.Ru

«Если они осуществят захват и вторгнутся на территорию Белоруссии, то в этом случае <...> Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда», — подчеркнул сенатор. News.ru

По его мнению, от этого НАТО и белорусская оппозиция «гораздо больше потеряют, чем могут себе гипотетически приобрести в конфликте, который они попытаются организовать». Российская газета