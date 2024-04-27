Выставка захваченной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Москве, где будут представлены трофеи западного производства, является насмешкой России над странами Запада. Такое мнение выразило британское издание Daily Express (DE). Lenta.ru

«Выставка НАТО» воспринимается как насмешка Владимира Путина над Западом всего через несколько дней после того, как США и Великобритания согласились направить еще миллиарды долларов военной помощи», — говорится в сообщении издания. Газета.Ru

Отмечается, что посетители выставки, которая продлится месяц, смогут ознакомиться с основным боевым танком Leopard и боевой машиной пехоты (БМП) Marder немецкого производства, БМП Bradley производства США, шведской БМП CV90, французским "колесным танком" АМХ-10RC и другими образцами — всего свыше 30 машин из 12 стран. ТАСС