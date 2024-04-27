Российско-украинские мирные переговоры в Стамбуле были прерваны из-за давления Лондона на киевские власти. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров. В ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Однако Киев вышел из переговорного процесса.

При этом в ноябре 2023 года Давид Арахамия, депутат Верховной рады Украины, назвал причиной срыва переговоров то, что занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в украинскую столицу и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать».

По словам Пескова, хорошо известно, что мирный договор «был фактически парафирован».

«И всем также хорошо известно из слов участников этих переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их продолжать и финализировать работу над документом. Это было прямое давление со стороны Лондона. Об этом сообщил господин Арахамия. Все остальное - это рассуждения. Я предлагаю ориентироваться на первоисточники», - заявил Песков.

СМИ назвали причину отказа Киева от переговоров в 2022 году

При этом официальный представитель Кремля отметил, что пока нет никаких предпосылок для возобновления переговоров, и специальная военная операция продолжается, пишет ТАСС.

«Всем хорошо понятна и известна позиция Украины о неприятии каких-либо переговоров», - констатировал он.

Напомним, что в октябре 2022 года Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны, предусматривающее отказ от диалога с президентом России. А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».

В свою очередь газета Die Welt со ссылкой на проект соглашения отметила, что Украина в апреле 2022 года отказалась от заключения мира с Россией из-за ряда условий, в том числе из-за требования сделать русский язык вторым государственным, отменить взаимные санкции и иски в международные суды, а также запретить нацизм законодательно. Однако украинские источники в дипломатических кругах заявили газете, что «это была лучшая сделка, которую они могли заключить».