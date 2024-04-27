США разработают новый самолет «судного дня»

Военно-воздушные силы США заключили с компанией Sierra Nevada контракт на сумму 13 миллиардов долларов, предусматривающий разработку самолета «судного дня», который должен прийти на смену Е-4В. Об этом пишет Reuters.

Новый проект получил название Survivable Airborne Operations Center (SAOC).

«Он призван заменить устаревшие самолеты 1970-х годов, срок службы которых приближается к концу», - пишет издание со ссылкой на представителя ВВС.

Ожидается, что новый самолет будет построен к 2036 году, он будет оснащен усиленным и обновленным реактивным двигателем.

В настоящее время командными пунктами для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США являются Boeing E-4B Nightwatch. На вооружении ВВС США состоят четыре такие самолета, и один из них всегда находится в полной готовности к вылету.

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Boeing E-4B Nightwatch, которые получили название самолетов «судного дня», были разработаны еще в 1974-1979 годах и несколько раз модернизировались.