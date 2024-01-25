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Пока вы не уснули: оглашение приговора Треповой* и заговор в Британии против Сунака

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил 26-летнюю Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в Санкт-Петербурге.

Ранее сторона обвинения запросила для Треповой 28 лет лишения свободы в колонии общего режима. Трепова в последнем слове не признала вину в совершении теракта.

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Times: в Британии готовят заговор для свержения Риши Сунака

Бывший специальный советник премьер-министра Британии Риши Сунака Уилл Драй работает с группой депутатов-консерваторов над внутрипартийным заговором, цель которого — отстранить Сунака от должности. Об этом пишет Times.

Драй ушел в отставку в ноябре 2023 года из-за того, что был «удручен» направлением, выбранным Сунаком. После увольнения 26-летний Драй начал работать с группой бывших правительственных советников и членов парламента, которые считают, что британские консерваторы «движутся к самому ужасному из поражений» на предстоящих всеобщих выборах, если руководить ими будет Сунак.

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Найдены оба черных ящика сбитого в Белгородской области Ил-76

Обнаружены оба черных ящика сбитого в Белгородской области Ил-76.

«Найдены оба черных ящика», — рассказали в экстренных службах.

24 января в российском Министерстве обороны заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

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Главе МИД Венгрии угрожали убийством перед поездкой на Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил сообщение с угрозами перед визитом на Украину, пишет Index.hu. В сообщении, написанном на украинском языке, министру обещали «взрывной прием».

29 января Сийярто встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Ужгороде. Венгерский министр отмечал, что украинцы приедут на встречу с «сильной делегацией», поскольку помимо главы МИД Украины в нее войдет и глава президентского офиса. Сийярто выразил надежду, что одной из тем встречи станет соблюдение прав закарпатских венгров.

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Песков высказался о перспективах обмена пленными между РФ и Украиной

В настоящий момент нельзя ничего сказать о перспективах обмена пленными после крушения военного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что обмен пленными — это процесс, который требует тишины.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных и трое сопровождающих.

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В ООН запросили у России материалы по Ил-76

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека изучили публикации о крушении Ил-76 в России и хотят получить дополнительную информацию, сообщила РИА Новости представитель структуры организации Элизабет Троссел. Военно-транспортный самолет с 65 украинскими военнопленными на борту 24 января потерпел катастрофу в Белгородской области в результате попадания ракеты ВСУ.

Мы, конечно, осведомлены о сообщениях СМИ и пытаемся получить больше информации, — сказала пресс-секретарь УВКПЧ ООН.

В Минобороны РФ заявили, что Ил-76 сбили ВСУ. Помимо пленных украинцев, которых готовили к обмену, на борту военного самолета находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих, все погибли.

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Госдума запретила увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет

Госдума приняла закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет.

В настоящий момент по инициативе работодателя нельзя расторгнуть трудовой договор с матерью малолетнего ребенка, женщиной, воспитывающей ребенка до 14 лет или инвалида до 18 лет. Предложенный документ запрещает начальству увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет, а также других лиц, которые воспитывают детей такого возраста без родителей.

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Интерфакс: из упавшего в Афганистане самолета украли $1,2 млн

jetvip.ru

Из самолета Falcon 10, который потерпел крушение в афганской провинции Бадахшан, была украдена крупная сумма — 200 тысяч долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Hasht e Subh.

По словам местных источников газеты в провинции, после хищения средств губернатор талибов в провинции Бадахшан Мухаммад Аюб Халид назначил комиссию по установлению фактов и расследованию этого дела.

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На месте крушения Ил-76 нашли фрагменты ракеты

На месте крушения Ил-76 в Белгородской области найдены фрагменты, предположительно, ракеты.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена.

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Смольянинов** признался в готовности тайно выступать перед ВСУ

Актер Артур Смольянинов (признан Минюстом РФ иноагентом, а Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что готов тайно выступать перед солдатами Вооруженных сил Украины. Об этом он сказал в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые позвонили ему от лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Запись звонка опубликована в Telegram-канале пранкеров.

В разговоре Смольянинов* согласился на выступления перед ВСУ, отметив, что они должны быть тайными, поскольку в России у него остаются родственники.

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*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

** признан Минюстом РФ иностранным агентом

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