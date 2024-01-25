Пока вы не уснули: оглашение приговора Треповой* и заговор в Британии против Сунака
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Суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии
Второй Западный окружной военный суд приговорил 26-летнюю Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в Санкт-Петербурге.
Ранее сторона обвинения запросила для Треповой 28 лет лишения свободы в колонии общего режима. Трепова в последнем слове не признала вину в совершении теракта.
Times: в Британии готовят заговор для свержения Риши Сунака
Бывший специальный советник премьер-министра Британии Риши Сунака Уилл Драй работает с группой депутатов-консерваторов над внутрипартийным заговором, цель которого — отстранить Сунака от должности. Об этом пишет Times.
Драй ушел в отставку в ноябре 2023 года из-за того, что был «удручен» направлением, выбранным Сунаком. После увольнения 26-летний Драй начал работать с группой бывших правительственных советников и членов парламента, которые считают, что британские консерваторы «движутся к самому ужасному из поражений» на предстоящих всеобщих выборах, если руководить ими будет Сунак.
Найдены оба черных ящика сбитого в Белгородской области Ил-76
Обнаружены оба черных ящика сбитого в Белгородской области Ил-76.
«Найдены оба черных ящика», — рассказали в экстренных службах.
24 января в российском Министерстве обороны заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.
Главе МИД Венгрии угрожали убийством перед поездкой на Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил сообщение с угрозами перед визитом на Украину, пишет Index.hu. В сообщении, написанном на украинском языке, министру обещали «взрывной прием».
29 января Сийярто встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Ужгороде. Венгерский министр отмечал, что украинцы приедут на встречу с «сильной делегацией», поскольку помимо главы МИД Украины в нее войдет и глава президентского офиса. Сийярто выразил надежду, что одной из тем встречи станет соблюдение прав закарпатских венгров.
Песков высказался о перспективах обмена пленными между РФ и Украиной
В настоящий момент нельзя ничего сказать о перспективах обмена пленными после крушения военного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что обмен пленными — это процесс, который требует тишины.
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных и трое сопровождающих.
В ООН запросили у России материалы по Ил-76
В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека изучили публикации о крушении Ил-76 в России и хотят получить дополнительную информацию, сообщила РИА Новости представитель структуры организации Элизабет Троссел. Военно-транспортный самолет с 65 украинскими военнопленными на борту 24 января потерпел катастрофу в Белгородской области в результате попадания ракеты ВСУ.
Мы, конечно, осведомлены о сообщениях СМИ и пытаемся получить больше информации, — сказала пресс-секретарь УВКПЧ ООН.
В Минобороны РФ заявили, что Ил-76 сбили ВСУ. Помимо пленных украинцев, которых готовили к обмену, на борту военного самолета находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих, все погибли.
Госдума запретила увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет
Госдума приняла закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет.
В настоящий момент по инициативе работодателя нельзя расторгнуть трудовой договор с матерью малолетнего ребенка, женщиной, воспитывающей ребенка до 14 лет или инвалида до 18 лет. Предложенный документ запрещает начальству увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет, а также других лиц, которые воспитывают детей такого возраста без родителей.
Интерфакс: из упавшего в Афганистане самолета украли $1,2 млн
Из самолета Falcon 10, который потерпел крушение в афганской провинции Бадахшан, была украдена крупная сумма — 200 тысяч долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Hasht e Subh.
По словам местных источников газеты в провинции, после хищения средств губернатор талибов в провинции Бадахшан Мухаммад Аюб Халид назначил комиссию по установлению фактов и расследованию этого дела.
На месте крушения Ил-76 нашли фрагменты ракеты
На месте крушения Ил-76 в Белгородской области найдены фрагменты, предположительно, ракеты.
Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена.
Смольянинов** признался в готовности тайно выступать перед ВСУ
Актер Артур Смольянинов (признан Минюстом РФ иноагентом, а Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что готов тайно выступать перед солдатами Вооруженных сил Украины. Об этом он сказал в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые позвонили ему от лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака.
Запись звонка опубликована в Telegram-канале пранкеров.
В разговоре Смольянинов* согласился на выступления перед ВСУ, отметив, что они должны быть тайными, поскольку в России у него остаются родственники.
*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
** признан Минюстом РФ иностранным агентом