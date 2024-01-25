Госдума запретила увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет

В настоящий момент по инициативе работодателя нельзя расторгнуть трудовой договор с матерью малолетнего ребенка, женщиной, воспитывающей ребенка до 14 лет или инвалида до 18 лет. Предложенный документ запрещает начальству увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет, а также других лиц, которые воспитывают детей такого возраста без родителей. Парламентская газета