Госдума запретила увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет

Госдума приняла закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет. Российская газета
В настоящий момент по инициативе работодателя нельзя расторгнуть трудовой договор с матерью малолетнего ребенка, женщиной, воспитывающей ребенка до 14 лет или инвалида до 18 лет. Предложенный документ запрещает начальству увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет, а также других лиц, которые воспитывают детей такого возраста без родителей. Парламентская газета
Как сообщили в Госдуме, с призывом принять этот закон к депутатам регулярно обращались избиратели. В нижней палате парламента также отмечали, что одинокие родители должны быть защищены вплоть до полного завершения ребенком курса основного общего образования. Lenta.ru