Интерфакс: из упавшего в Афганистане самолета украли $1,2 млн

Из самолета Falcon 10, который потерпел крушение в афганской провинции Бадахшан, была украдена крупная сумма — 200 тысяч долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Hasht e Subh.

По словам местных источников газеты в провинции, после хищения средств губернатор талибов в провинции Бадахшан Мухаммад Аюб Халид назначил комиссию по установлению фактов и расследованию этого дела.

Соответствующее указание дал заместитель премьер-министра этой группировки Мухаммад Хасан Ахунд, говорится в публикации. Также сообщается, что руководителем этой комиссии назначали главу управления разведки талибов в провинции Бадахшан.

Falcon 10 потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан 21 января. Самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из Таиланда в Москву с двумя техническими посадками. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, двое россиян, находившихся на борту упавшего в Афганистане самолета Falcon, погибли.