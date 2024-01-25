В ООН запросили у России материалы по Ил-76

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека изучили публикации о крушении Ил-76 в России и хотят получить дополнительную информацию, сообщила РИА Новости представитель структуры организации Элизабет Троссел. Военно-транспортный самолет с 65 украинскими военнопленными на борту 24 января потерпел катастрофу в Белгородской области в результате попадания ракеты ВСУ.

Мы, конечно, осведомлены о сообщениях СМИ и пытаемся получить больше информации, — сказала пресс-секретарь УВКПЧ ООН.

В Минобороны РФ заявили, что Ил-76 сбили ВСУ. Помимо пленных украинцев, которых готовили к обмену, на борту военного самолета находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих, все погибли.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах об обнаружении в Белгородской области черных ящиков со сбитого Ил-76. По данным агентства, на месте падения судна обнаружили прибор регистрации параметров полета и речевой самописец. По словам источника, они в хорошем состоянии. Бортовые самописцы, находившиеся в хвостовой части самолета, передали следователям.