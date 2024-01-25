Песков высказался о перспективах обмена пленными между РФ и Украиной

В настоящий момент нельзя ничего сказать о перспективах обмена пленными после крушения военного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ura.Ru

Он добавил, что обмен пленными — это процесс, который требует тишины. RT на русском