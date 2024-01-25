Главе МИД Венгрии угрожали убийством перед поездкой на Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил сообщение с угрозами перед визитом на Украину, пишет Index.hu. В сообщении, написанном на украинском языке, министру обещали «взрывной прием».
29 января Сийярто встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Ужгороде. Венгерский министр отмечал, что украинцы приедут на встречу с «сильной делегацией», поскольку помимо главы МИД Украины в нее войдет и глава президентского офиса. Сийярто выразил надежду, что одной из тем встречи станет соблюдение прав закарпатских венгров.
Встреча Сийярто и Кулебы призвана подготовить переговоры Виктора Орбана и Владимира Зеленского.
За несколько дней до встречи в венгерское посольство в Киеве пришло письмо на украинском, автор которого заявил, что украинцы «ненавидят венгерское правительство, которое продолжает делать все, чтобы они проиграли».
«Вы думаете, что ваш министр просто приедет к нам после нападок на Украину? Мы так не думаем. 29 января его ждет взрывной прием. Бронепоезд вас не спасет. Мы рекомендуем сделать заказ в похоронном бюро, чтобы там начали изготовление гроба для Сийярто», — говорилось в письме.
Государственный секретарь по иностранным делам Венгрии Тамаш Менцер позже сообщил, что угроза смерти «не удержит Сийярто от представления венгерских интересов».
«Мы по-прежнему хотим немедленного, безоговорочного прекращения огня, мирных переговоров и мира! На поле боя нет решения, есть только мертвецы», — заявил Менцер.