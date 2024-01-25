Главе МИД Венгрии угрожали убийством перед поездкой на Украину

«Вы думаете, что ваш министр просто приедет к нам после нападок на Украину? Мы так не думаем. 29 января его ждет взрывной прием. Бронепоезд вас не спасет. Мы рекомендуем сделать заказ в похоронном бюро, чтобы там начали изготовление гроба для Сийярто», — говорилось в письме.