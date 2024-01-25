Актер Артур Смольянинов (признан Минюстом РФ иноагентом, а Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что готов тайно выступать перед солдатами Вооруженных сил Украины. Об этом он сказал в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые позвонили ему от лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Запись звонка опубликована в Telegram-канале пранкеров.

В разговоре Смольянинов* согласился на выступления перед ВСУ, отметив, что они должны быть тайными, поскольку в России у него остаются родственники. Кроме того, актер заявил о готовности во всем быть «максимально полезным» Владимиру Зеленскому, создавая имидж «хорошего русского». Вместе с тем артист признался, что был бы не против получения его семьей украинского гражданства «под ключ».

Смольянинов* также заявил, что не доверяет своим коллегам, которые решили уехать из России. Продюсера проекта «Гражданин поэт» Андрея Васильева он и вовсе подозревает в галлюцинациях. При этом недавно он встретился с предпринимателем Михаилом Ходорковским (признан в России иностранным агентом) в Риге. Выяснилось, что олигарх проводит встречи с известными релокантами, призывая их возвращаться в Россию и захватывать власть при его поддержке.

Отдельно Смольянинов* прошелся по оставшимся в РФ коллегам, заявив, что у актера Владимира Машкова начался «возрастной психоз», а режиссер Федор Бондарчук сохраняет молчание относительно ситуации на Украине ради денег.

В начале 2023 года Смольянинов* заявил в интервью, что занял бы сторону Украины, если бы ему пришлось участвовать в боевых действиях. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении актера уголовное дело из-за «ряда заявлений, направленных против России».

13 января Минюст наделил артиста статусом иноагента. В мае 2023 года Смольянинова* признали виновным по статье о дискредитации армии, а после внесли в перечень террористов и экстремистов. Позднее ФССП начала исполнительное производство по взысканию долга в 33 тысячи рублей, из которых 30 тысяч являются штрафом по статье о дискредитации ВС РФ, а еще 3 тысячи — штрафами за превышение скорости.