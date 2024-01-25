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Суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил 26-летнюю Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Lenta.ru

Ранее сторона обвинения запросила для Треповой 28 лет лишения свободы в колонии общего режима. Трепова в последнем слове не признала вину в совершении теракта. RT на русском

В апреле 2023 года в Санкт-Петербурге произошел теракт во время творческого вечера, организованного Владленом Татарским. Взорвалась статуэтка со взрывчаткой, которую военкору ранее вручила Трепова. В итоге Татарский погиб. На заседании суда Трепова заявила, что не желала смерти военкору Владлену Татарскому, когда передавала ему статуэтку. Ura.Ru

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Дарья Трепова
Владлен Татарский
Росфинмониторинг
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Санкт-Петербург
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