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Найдены оба черных ящика сбитого в Белгородской области Ил-76

Обнаружены оба черных ящика сбитого в Белгородской области Ил-76. Российская газета

«Найдены оба черных ящика», — рассказали в экстренных службах. Ura.Ru

24 января в российском Министерстве обороны заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса. На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли. RT на русском

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