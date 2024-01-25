Times: в Британии готовят заговор для свержения Риши Сунака

Бывший специальный советник премьер-министра Британии Риши Сунака Уилл Драй работает с группой депутатов-консерваторов над внутрипартийным заговором, цель которого — отстранить Сунака от должности. Об этом пишет Times.

Драй ушел в отставку в ноябре 2023 года из-за того, что был «удручен» направлением, выбранным Сунаком. После увольнения 26-летний Драй начал работать с группой бывших правительственных советников и членов парламента, которые считают, что британские консерваторы «движутся к самому ужасному из поражений» на предстоящих всеобщих выборах, если руководить ими будет Сунак.

Драй помог составить вопросы для недавнего опроса YouGov с участием 14 тысяч человек, проведенного по заказу неназванных доноров-консерваторов. Опрос показал, что консерваторы проиграют лейбористам на выборах.

По мнению самого Драя, Британия находится на пути к «как минимум десятилетию» правления лейбористов.

Ранее 11 британских депутатов-консерваторов призвали объявить вотум недоверия Сунаку,. Консерваторы направили письма с такими призывами, восстав против плана Сунака по Руанде.

Законопроект, о котором идет речь, предлагает депортировать в Руанду просителей убежища. Авторы инициативы рассчитывают, что эта мера удержит беженцев от пересечения британской границы на лодках. 17 января законопроект прошел третье чтение в Палате общин, получив большинство в 44 голоса. Многие консерваторы выступали за ужесточение законопроекта и отказывались голосовать за него.