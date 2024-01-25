На месте крушения Ил-76 нашли фрагменты ракеты

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена. Газета.Ru

По информации Минобороны РФ, самолет потерпел крушение после удара по нему из зенитного ракетного комплекса украинской армии. Владимир Зеленский после произошедшего заявил, что Украина будет настаивать на организации международного расследования по факту произошедшего. Москва24