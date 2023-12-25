Пока вы не уснули: Кремль о беспорядках в Сербии и вероятность конфликта РФ и США в Арктике

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Кремле высказались о беспорядках в Сербии после выборов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал протесты и беспорядки, которые происходят в Сербии, исключительно внутренним делом этого государства, передают «Известия».

Представитель Кремля обратил внимание на то, что руководство Сербии способно принять все необходимые меры для урегулирования вопроса. Он также сообщил об отсутствии у России планов вмешиваться в этот конфликт.

Песков напомнил о том, что Россию и Сербию объединяют исторические и культурные взаимоотношения. Кроме того, по его словам, отношения сторон «имеют перспективы в различных областях».

В Госдуме оценили вероятность конфликта России и США в Арктике

Заявление Госдепа США о расширении претензий Вашингтона на арктический континентальный шельф площадью 1 млн кв. км создает угрозу для конфликта с Россией, заявил aif.ru член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Борис Комоцкий. По его словам, эти территории находятся севернее Аляски, где пересекаются интересы США и Канады, а также в Беринговом море, где свои интересы имеет Россия.

Как отмечает издание, согласно оценкам американских ученых, шельф, на который заявили претензии США, содержит залежи 90 млрд баррелей нефти и 1670 трлн кубических футов газа, а также около 50 твердых минералов, в том числе лития и теллура, и 16 редкоземельных элементов. При этом большая часть шельфа пока не исследована.

СМИ: Россия лишила Украину возможности производить компоненты оружия

России удалось подорвать украинскую промышленность, сделав невозможным производство необходимых военных компонентов внутри страны. Об этом заявил The Independent на условиях анонимности высокопоставленный офицер Вооруженных сил Украины.

По данным издания, сейчас украинские военные испытывают недостаток в боеприпасах. Глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш отметил, что если помощь США прекратится, то это «приведет к огромным потерям» и изменению линии соприкосновения войск.

Медведев прокомментировал декларацию ЕС по гарантиям Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Украины «филькиной грамотой», отметив, что истекающие из нее соглашения могут привести к созданию военной базы на территории страны и неизбежному удару по ней со стороны России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Киев запустил «новую тему создания антироссийского консенсуса» путем декларации. При этом в ней «нет никакой добавленной ценности», поскольку документ является лишь публичным заявлением. Вместе с тем она дает возможность заключить дополнительные соглашения, которые позволят начать производство вооружений, подготовку украинских военнослужащих, финансирование отдельных военных программ и прочее. Не исключено и создание военной базы — таким образом другая сторона примет на себя задачу защиты украинских границ.

Подсчитаны все атаки ВСУ на Крым в 2023 году

Территория полуострова Крым в 2023 году более 20 раз подвергалась атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет различных модификаций со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Газета.Ru

"Из-за близости округа к зоне СВО реальную угрозу все еще продолжает создавать применение боевиками Украины беспилотных летательных аппаратов и поставляемых Западом реактивных систем HIMARS и ATACMS. Особенно этот вопрос актуален для Республики Крым и Севастополя.

В Кремле прокомментировали новогоднее обращение президента

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал о новогоднем поздравлении президента РФ Владимира Путина.

Место, откуда Путин обратится к россиянам на Новый год, станет известно в саму новогоднюю ночь, отметил Песков.

По его словам, «мы узнаем в новогоднюю ночь», в какой обстановке прозвучит обращение главы государства к россиянам.

В США заявили, что украинские военные настроены против Зеленского

Украинские военные настроены против президента Украины Владимира Зеленского и игнорируют его приказы, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, появляется все больше признаков того, что украинские военные настроены против Зеленского и игнорируют его приказы. "Так что он в настоящей беде", - отметил Джонсон, добавив, что в рядах ВСУ не хватает солдат из-за высоких потерь. Среди мобилизованных уже встречаются беременные женщины и инвалиды, напомнил эксперт.

ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК IRIS-T ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, 2 пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах", - говорится в сообщении.

Умер экс-прокурор Москвы Юрий Семин

Ему было 73 года.

«Он скончался сегодня в результате обширного инфаркта», — написал в Telegram глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Он напомнил, что Сёмин возглавлял столичную прокуратуру в 2006-2011 годах, а затем был начальником антикоррупционного управления Генпрокуратуры.

В посольстве РФ прокомментировали вызов дипломата в МИД Ирана

EPA/TACC

Иран попросил временного поверенного в делах при посольстве Российской Федерации передать Москве позицию Тегерана по спорным с Объединенными Арабскими Эмиратами островам, встреча прошла "в дружественной атмосфере". Об этом сообщили РБК в посольстве РФ.