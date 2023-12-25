В Госдуме оценили вероятность конфликта России и США в Арктике

Заявление Госдепа США о расширении претензий Вашингтона на арктический континентальный шельф площадью 1 млн кв. км создает угрозу для конфликта с Россией, заявил aif.ru член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Борис Комоцкий. По его словам, эти территории находятся севернее Аляски, где пересекаются интересы США и Канады, а также в Беринговом море, где свои интересы имеет Россия.

Как отмечает издание, согласно оценкам американских ученых, шельф, на который заявили претензии США, содержит залежи 90 млрд баррелей нефти и 1670 трлн кубических футов газа, а также около 50 твердых минералов, в том числе лития и теллура, и 16 редкоземельных элементов. При этом большая часть шельфа пока не исследована.

По словам Комоцкого, Арктика сегодня становится перспективной для всех стран, имеющих к ней выход, поэтому между ними идет «серьезный спор» за эти территории. При этом депутат затруднился сказать, насколько вероятен вооруженный конфликт между странами в Арктике.

Мы знаем, что там перспективные провинции углеводородов. Северный морской путь представляет большой интерес. Ну и военно-стратегическое значение региона трудно переоценить — наикратчайший путь между Россией и США проходит над шапкой Северного Ледовитого океана, — подчеркнул парламентарий.

Издание напоминает, что США так и не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, которая регулирует морские зоны вокруг стран.