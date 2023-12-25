В Кремле прокомментировали новогоднее обращение президента

Место, откуда Путин обратится к россиянам на Новый год, станет известно в саму новогоднюю ночь, отметил Песков. News.ru

По его словам, «мы узнаем в новогоднюю ночь», в какой обстановке прозвучит обращение главы государства к россиянам. Lenta.ru

Традиционно Владимир Путин поздравляет россиян в Москве на фоне Кремля. Но в 2013 году глава государства встретил Новый год в Хабаровске с жителями Дальнего Востока, пострадавшими от наводнения. И уже из Хабаровска Путин обратился к гражданам России с новогодним поздравлением. Российская газета